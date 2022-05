Vaktsiinikindlustuse alusel taotleb hüvitist 241 inimest

Vaktsiinikahju hüvitis on ühekordne väljamakstav tulumaksuvaba hüvitis inimesele, kellel on COVID-19 vastase vaktsineerimise tagajärjel tekkinud raske tervisekahjustus. Enne hüvitise taotlemist soovitab haigekassa põhjalikult tutvuda haigekassa kodulehel oleva infoga, veendumaks et taotluse esitamine on asjakohane.

Haigekassa finantsosakonna juht Riho Peek sõnas, et enne taotlema asumist tuleks läbi mõelda, kas kõik kolm eelkriteeriumit on ikka täidetud. «Et taotlus tingimustele vastaks, peab esiteks olema vaktsineerimine toimunud Eestis. Teiseks peab kahjustus olema taotluse esitamise hetkeks kestnud vähemalt neli kuud või lõppenud inimese surmaga ning kolmandaks peab tervisehäire olema arsti poolt dokumenteeritud,» selgitas ta.

Haigekassa jaoks lisandub enne hüvitise välja maksmist veel neljas kriteerium: ravimiamet peab pärast haigekassalt taotluse saamist hindama, et tegemist on vähemalt tõenäolise põhjusliku seose vaktsineerimise ja tekkinud tervisekahjustuse vahel.

Kõige suurem osa taotlustest jõuab haigekassani patsiendiportaali www.digilugu.ee vahendusel. Peeki sõnul on aga oluline nii patsiendiportaali, e-maili kui ka kirja teel taotluse esitajatel jälgida, et kõik vajalikud andmeväljad saaksid täidetud, küsimused vastatud ja nõutud dokumendid lisatud.

«Tähtis punkt taotluses on näiteks nii haigekassale kui ka ravimiametile nõusoleku andmine oma terviseandmete nägemiseks. Ilma nõusolekuta on taotluse menetlus keerulisem ning inimene peab kõik vajalikud terviseandmed ise koos taotlusega esitama,» lisas ta.

Kui taotlus on esitatud, saadetakse info taotluse kohale jõudmise kohta inimese enda märgitud e-maili aadressile. Peek toonitas, et patsiendiportaali avalduse esitamise kohta märget ei jää. Avaldust uuesti esitama ei pea, kui haigekassa on inimesele saatnud teavituse, et taotlus on kohale jõudnud.