Analüüs ⟩ Saksamaa oli ja on Putini sõjamasina lahkeim rahastaja

Ukraina suursaadik Saksamaal Andri Melnõk kontreeris päev hiljem Scholzile: «Kasva suureks.» Tegemist on brutaalse sõja, mitte lasteaiaga, kus mängida solvunut väikeste asjade peale, sarjas Melnõk kantslerit. Melnõk on alates sõja algusest olnud Saksmaa suhtes väga avameelne ja otsekoheselt kriitiline. Lausa nii palju, et on saavutanud vastuolulise kuulsuse. Osale sakslastest ta oma sirgjoonelisuses meeldib. Osa peab teda ebadiplomaatiliseks ja ebakonstruktiivseks.