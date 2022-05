Guterres kutsus maailma ühinema Ukraina sõja lõpetamiseks

Guterresi kinnitusel pole ta hoidnud Venemaa presidendi Vladimir Putiniga suhtlemisel sõnu tagasi, et Moskva sisetung Ukrainasse on riigi territoriaalse terviklikkuse ja ÜRO harta rikkumine ning «see peab lõppema Ukraina, Venemaa ja kogu maailma rahva pärast».

ÜRO inimõiguste ülemvolinik Michelle Bachelet lisas, et Vene vägede inimõiguste tõsised rikkumised koguvad hoogu iga päevaga. Sagenenud on kohalike ametnike, ajakirjanike, kodanikuühiskonna aktivistide, relvajõudude pensionil olevate liikmete ja teiste kodanike meelevaldsed kinnipidamised ja kadumised.

«4. mai seisuga on minu büroo dokumenteerinud 180 sellist juhtumit,» ütles Bachelet. Volinik kinnitas, et nende töötajad on kuulnud ka juhtumitest, kus Venemaa sõjaväelased vägistasid naisi nende kontrolli all olevates piirkondades.