Zelenskõi kutsus ukrainlasi üles lähipäevadel õhuhäireid mitte eirama

«Vene väed jätkavad meie territooriumi tulistamist ning eelkõige raketi- ja õhulööke. Ma palun kõigil meie kodanikel mitte ignoreerida õhuhäireid. Palun, see on teie elu, teie laste elu. Ja pidage ka rangelt kinni linnades ja kogukondades kehtivate avaliku korra ja liikumiskeelu korraldustest,» manitses Zelenskõi.

«Palun järgige kindlasti ka ajutiselt okupeeritud olnud piirkonna metsade külastamise keeldu. Jätkuvalt on suur oht Venemaa sõjaväe järel jäänud miinidest ja laskemoonast,» lisas president.

Zelenskõi rääkis pöördumises ka sõjalisest autasust, mis on riigi jaoks uus austusväärne traditsioon.

«Te teate, et iseseisvusajal polnud meie riigis sõjalisi sümboolikaid. Ja täna oli mul au lõpuks üle anda just selline tunnustus - Lahinguteenete Rist. Ja esimene, kellele ma selle anda otsustasin, oli kindral Valeri Zalužnõi, ülemjuhataja. Julguse, tarkuse, Venemaa sissetungile vastulöögi organiseerimise eest. Olen kindel, et Vene armee ei unusta sellist vastulööki veel kauaks,» rõhutas president.