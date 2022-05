Euroopa päeval on tänavu sõja tõttu eriline tähendus

9. mai on Euroopa Liidu riikide jaoks Euroopa päev, sest 72 aastat tagasi pidas Prantsuse välisminister Robert Schuman oma ajaloolise kõne. Välisminister kutsus viis aastat pärast Teise maailmasõja lõppu kuut tuumikriiki üles looma ühendust, kus poliitilised ja majandussidemed riikide vahel oleksid nii tugevad, et sõda nende vahel oleks mõeldamatu, selgitas Euroopa Komisjon.

«Me tähistame täna rahu ja seda, et Euroopa Liit on loodud,» sõnas Kadri Kull Euroopa Komisjoni esindusest, lisades, et seda võiks nimetada ka liidu sünnipäevaks, kuid sel aastal tõsiste aegade tõttu pidulikumat põhjust ei mainita.