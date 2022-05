Vaata, milliseid suurjäätmeid saavad tallinlased tasuta ära anda

Tallinna abilinnapea Joosep Vimm (SDE) rääkis, et eelmine suurjäätmete tasuta äraandmise kampaania kümnekordistas kokku kogutud suurjäätmete hulka. «See näitab, et võimalus läheb inimestele korda ning muudab Tallinna keskkonnasõralikumaks. Jäätmete tasuta äratoomise eesmärk on vähendada võimalust, et katkised asjad jõuavad jäätmejaama asemel metsa alla,» selgitas Vimm.