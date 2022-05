Johanna-Maria Lehtme: uhke on olla eurooplane

Kuna Lehtme üks kodu on Eestis ja teine Ukrainas, asus ta kohe esimesel võimalusel ukrainlasi abistama. «Mu sõbrad ja tuttavad teavad väga hästi, et kui keegi on hädas, siis ma käitun nagu emalõvi. Kaitsen väga tugevalt omasid. Ka Ukraina on oma ning ma kaitsen Ukrainat lõpuni,» lausus ta.

Lehtme leiab, et teiste aitamine on eurooplastele omane. «Kõigi Euroopa riikide ajalugu arvestades on aitamine meil veres. Samamoodi on see veres ukrainlastel. Alati ulatatakse abikäsi, kui teine seda vajab, nii on Euroopas väga kindlalt välja kujunenud. Mind teeb uhkeks, et olen eurooplane!»