Lisaks sai koos president Alar Karisega arutada, mida Euroopa päev meile tähendab ja kuidas sel päeval tähistada rahu, mitte võitu. «Olles Ukraina kõrval Euroopa Liiduna, me sõda seal ära hoida ei suutnud. Nüüd on meie ülesanne ELi liikmena teha kõik, et sõda Ukrainas lõpeks. Käies Ukrainas ja nähes oma silmaga – see pilt on õudne ja võigas. Mida kiiremini me ühiselt tegutseme, seda parem on,» rääkis Karis. «Paljud riigid suhtlevad meiega tänu sellele, et me oleme Euroopa Liidu liige. Ka sellega tuleb arvestada,» lausus Karis.