Eesti suursaadik Kreekas andis üle volikirja

Sõjast Ukrainas ja Euroopa julgeolekust rääkides avaldasid suursaadik Rannu ja president Sakellaropoulou kahetsust toimuva üle ning vajadust kindlameelselt anda endast parim, et sõda võimalikult kiirelt lõpetada.

Samuti arutati kahepoolse koostöö suurendamise võimalusi, eriti digivaldkonnas, aga ka merenduses ja laevanduses. «Mereriikidena on meil neis valdkondades teatav ühisosa ja peaksime sellesse lähemalt süvenema,» ütles Rannu.

«Mul on hea meel tõdeda, et tänavu möödub Eesti ja Kreeka diplomaatiliste suhete loomisest 100 aastat. Jätkame üksteise toetamist mitmesugustes küsimustes kahepoolselt, NATOs, ELis ja mujal,» sõnas suursaadik Rannu.

Suursaadik Karin Rannu töötab välisministeeriumis 1996. aastast. Ta on töötanud pressi- ja infoosakonnas ning Eesti suursaatkonnas Rootsis. Karin Rannu on samuti tegutsenud välissuhete nõunikuna Eesti Euroopa Liidu alalises esinduses Brüsselis. Aastatel 2018–2020 oli ta Brexiti koordinaator Eestis ja 2020–2021 Läänemere koostöö eriesindaja. Suursaadik on lõpetanud Tartu Ülikooli cum laude ajaloo erialal. Rannu valdab inglise, rootsi, saksa, vene, prantsuse ja soome keelt.