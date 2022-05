Kaja Kallas: Putiniga rääkimine ei anna mingit tulemust

Reedese aruteluga liitus video vahendusel ka Ukraina asepeaminister Olha Stefanišija, kelle osaluse katkestas õhuhäire.

«Kui konverentsi esineja peab keset paneeldiskussiooni õhuhäire tõttu varjendisse kiirustama, teeb see veel mustvalgemalt selgeks, mis on kaalul,» märkis Kallas ja täpsustas, et samas tuleb vältida Ukrainas rahu saavutamist iga hinna eest.

«Me ei tohi järele anda sõjaväsimusele ja valedele lootustele, et homme saabub rahu,» ütles Kallas, kelle sõnul on esmatähtis õiglus ja agressori vastutusele võtmine. «Me ei tohi teha samu vigu, mida oleme juba varasemalt korduvalt teinud. Kui me ei suuda agressorit peatada, siis arvab ta, et agressioon tasub enda ära ja kõik sõjakoledused jäävadki korduma.»

Kallase sõnul tuleb mõista ka seda, et pole võimalik pöörduda tagasi tavapäraste suhete juurde Venemaaga. Kallas tõi välja ka selle, et sõjakurjategijaga pole kohane rääkida.

«Miks rääkida sõjakurjategijaga? Putiniga rääkimine ei anna mingit tulemus. Kui temaga räägitakse, ei jõua talle kohale selge sõnum, et ta on isoleeritud,» ütles Kallas ja viitas ka ajaloo tähtsusele. «Kui vaatame Venemaad, siis näeme, et kuigi Nõukogude Liit lagunes, siis Venemaa imperialistlik meelelaad ja stalinismi ülistamine ei ole kuskile kadunud ning see on väga ohtlik.»

Kallas lisas, et kommunismi kuritegusid ei ole Venemaal kunagi sellisel määral hukka mõistetud kui natsismi kuritegusid. Rahvusvahelistele külalistele, kes konverentsi väisavad, soovitas Kallas Tallinnas kindlasti külastada ka kommunismiohvrite memoriaali.