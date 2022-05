Tänases «Keskpäevatunnis» arutlesid Priit Hõbemägi, Ainar Ruussaar ja Marek Strandberg endiste Tallinna Linnatranspordi juhtide üle, kes maksumaksja raha eest end nooblites kõrgkoolides harisid. Kas sellel, et linnapea lasi juhid lahti linnarahva pahameele hirmus, on pikemas perspektiivis üldse tähtsust?

Tänases saates tuletas Hõbemägi meelde nädala keskel lahvatanud skandaali Tallinna Linnatranspordis: «Juhtus nii, et linna maksumaksja maksis kinni kahe mehe õpingud välismaa ülikoolides, mis ühel puhul oli 35 000 eurot pluss reisi- ja majutuskulud. Päevaraha ka veel sinna otsa. Mis viga nii õppida?» viitas ta Deniss Boroditšile ja Otto Popelile.

Strandbergi hinnangul oleks ekslik arvata, et maksumaksja rahaga tehtud kulutused selle näitega piirduks ning et ajalooliselt on kujunenud keskidest koosnevast võimust kuritegelik organisatsioon. «Mis siis tegelik põhjus on?» küsis ta juhtide vallandamise kohta. «Tegelikke põhjuseid võib arvata nii palju,» märkis ta. «Uurimismaterjali on piisavalt. See, et sellele on tähelepanu pööratud mingisuguse koolituse teemaga, on iseenesest hea, aga ei tähenda, et sellega on jutt lõppenud.»

Kulutustel ülemist piiri ei olnud – seda leping ka võimaldas. Oleks juhid astunud näiteks kasvõi Harvardisse, saanuks maksumaksjad eriti korralikult maksta, viitas Hõbemägi. «Ükskõik kas sa praed Boroditši praes või õlis, ütleb ta ikka, et tal oli lepingus see punkt olemas. Palun väga – siin on minu paberid. Ja see on JOKK.»

Küsimusele, miks lisaks Boroditšile ei lastud lahti näiteks ka endist abilinnapea Kalle Klandorfi või praegust abilinnapea Andrei Novikovi, märkis Hõbemägi, et linnapea Kõlvart lahendas olukorra nutikalt: «Oleks Klandorfid ja Novikovid istunud laua taha, võtnud kohvi ja teinud mõmm-mõmm, siis oleks ühiskonnas meelepaha kogu aeg podisenud ja Kõlvart oleks meelepaha oma kaela saanud.»

Strandberg nentis, et ainus viis oleks keerata võimukraan kinni, kuid seda ei julge keegi teha. «See on geneetiline märgilises mõttes – ongi üsna pätistunud organisatsioon, mis ei saa tõestatult sellest lahti.»

Ruussaar pööras tähelepanu ka Boroditši autokompensatsioonile: «Miks sa ei sõida kurat bussiga? Trammiga? Mina sõidan! Meil on tasuta linnatransport,» esitas ta endisele linnatranspordi juhile küsimuse.

Viidates veel kord keskidest linnajuhtidele, nentis Strandberg, et olukord paraneda ei saagi: «Hetkeemotsioonina saab ehk näidata, et on tehtud õige asi, kuid ütleme veelkord – minul puudub usk, et sellised otsused (Kõlvarti otsus juhid vallandada – toim.) ravivad välja selle pättushaiguse, mida on see organisatsioon pikka aega põdenud ja mida on poliitikute juttudega plaasterdatud. Pidalitõbisest tuleb eemale hoida, muidu on lõpuks nakatunud ka sotsid.»