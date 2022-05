VIDEO ⟩ Pääsküla rabast leitud Cärolin teeb proteeside najal esimesi jooksusamme

«Esimesel korral ei tulnudki kohe meelde, kuidas see jooksmine nüüd täpselt käiski, aga peale väikest pusimist sain nipi taas kätte,» kirjutas Cärolin oma sotsiaalmeedias. «Nii hea tunne on nüüd jälle joosta!» lisas ta.

Postimees kirjutas möödunud aasta 5. detsembril, et Cärolinil on küll käimisproteesid, ent talle väga meeldib joosta. «Käisin enne õnnetust tihti sörkimas ja kui nüüd sellele mõtlen, saan aru, et tundsin end siis vaba ja õnnelikuna. Mõistan alles nüüd, kui oluline see mulle oli. Nii füüsilisele tervisele, enesetundele kui ka enesehinnangule,» lausus Cärolin toona.