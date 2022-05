Zelenskõi nimetas Poola ja Ukraina suhete seisu ajalooliseks

«Mul on heameel tõdeda, et Ukraina ja Poola suhted on lõpuks täiesti puhtad ja siirad. Ilma igasuguse tüli ja vana konfliktipärandita. See on meie rahvaste ajalooline saavutus. Ja ma soovin, et vendlus ukrainlaste ja poolakate vahel jääks alatiseks. Nagu ma täna selle kohta saadikute ees ütlesin, et meie ühtsus, ukrainlaste ja poolakate ühtsus oleks püsiv väärtus, mida keegi ei saa rikkuda,» rääkis Zelenskõi.