Zelenskõi: eelkõige lõppeb sõda hulga inimeste kaotuse ja kannatustega

«Ma saan aru, et iga sõda saab läbi diplomaatiaga. Diplomaatia võib viia rahuni. Rahu on iga normaalse inimese soov,» seletas Zelenskõi.

«Kuidas meie sõda lõppeb? Vaatame seda objektiivselt – paljude perede kannatused, suure hulga inimeste kaotus, suured sugulaste ja sõprade kaotused, kohutavad kannatused vanematele, kes elasid üle oma lapsed. See on meie jaoks tragöödia,» sõnas Zelenskõi.

«Ma ei näinud rõõmu silmades. Ma ei näinud rõõmu, kui nad said Kuldtähe. Ma nägin seal tragöödiat. Kuidas mistahes sõda lõpeb? See lõpeb just selliste pisaratega, aga meil pole valikut, sest me ei alustanud sõda,» jätkas riigipea.