Omavalitsused saavad sõjapõgenikele osutatud esmase abi eest 1,1 miljonit eurot toetust

«Omavalitsused puutuvad tänase kriisisituatsiooniga kõige vahetumalt kokku just Ukraina põgenikele teenuseid osutades. Riik on väga tänulik, et linnad ja vallad on põgenikevoolu algusest alates esmase abistamise koormast suure osa enda õlule võtnud,» lausus riigihalduse minister Jaak Aab.