Keskkonnaminister otsustas riigimetsa 2300 hektari ulatuses rohkem lagedaks raiuda

Vaid mõned päevad tagasi, reedel Postimehele antud intervjuus ei vaielnud keskkonnaminister vastu, et on saanud ja edastanud valeinfot saematerjali impordi lõppemisest Venemaalt ja ütles, et edaspidi tuleb tööstuslobistide väiteid kontrollida. Postimees kirjutas 13. mail, et maksu- ja tolliameti andmeil on puidu import Venemaalt võrreldes 2021. aastaga hoopis suurenenud.