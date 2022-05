Tallinn võttis vastu 30 miljoni euro suuruse lisaeelarve

Linna finantsdirektori Silver Tamme sõnul teeb lisaeelarve 30 miljoni eurone maht linna aastaeelarve suuruseks kokku üks miljard ja 66 miljonit eurot. «Tulud kasvavad 30 ja kulud 34,5 miljonit eurot, nii et lisaeeelarvega kulud kasvavad veidi kiiremini kui tulud. Aga kui vaatame aastaeelarvet tervikuna, siis see on kooskõlas meie eelarvepoliitilise eesmärgiga hoida tegevuskulude kasv alla tegevustulude kasvu,» ütles Tamm.

Ta lisas, et investeeringute maht väheneb umbkaudu 12 miljoni euro võrra. «Numbriliselt võib see kõlada suurena, aga eelarves kokku on investeerimistegevuse maht üle 260 miljoni euro, nii et protsentuaalselt vähenemine väga suur ei ole. Vähenemine tuleb ka sellest, et on mitmeid objekte, mille kulutused lükkuvad järgmisse aastasse, nii et millestki otseselt loobutud ei ole,» rääkis finantsdirektor.