SIIL 2022 ⟩ Suurõppusel ei ole juhtunud ühtegi rasket traumat

«Siiani ei ole õppusel Siil veel juhtunud ühtegi rasket traumat. Kõik vigastused on olnud olmelised ja kerge iseloomuga. Ka need võitlejad, kes on saadetud õppuselt koju, taastuvad vigastustest täielikult,» ütles Postimehele Õppus Siil meediaoperatsioonide keskuse pressiesindaja Heiki Suurkask.