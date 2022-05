Liimets: loodame peatselt Ukrainat tervitada EL-i kandidaadina

Eva-Maria Liimets kohtus neljapäeval Tallinnas Iirimaa välisministri Simon Coveneyga, teatas välisministeeriumi pressiesindaja. Arutelul keskenduti EL-i sanktsioonidele Venemaa vastu, Ukrainale antava kaitse- ja humanitaarabi suurendamisele ning Ukraina ülesehitamisele.

Liimets rõhutas, et Venemaa ei tohi oma ebainimlikku ja julma sõda Ukrainas võita. «Peame lõpetama Venemaa sõja rahastamise läbi nafta- ja gaasitarnete,» ütles Liimets ja lisas, et kuues sanktsioonipakett, mis peab sisaldama ka sanktsioone naftale, tuleb vastu võtta võimalikult kiiresti. «Me ei tohi lubada olukorda, kus me Venemaa energiakandjate impordiga sisuliselt jätkame nende sõjamasina toetamist.»

«Mul on hea meel, et Iirimaa seisab, nagu Eestigi, kindlameelselt meie ühiste väärtuste kaitsmise eest ning pakub Ukrainale igakülgset toetust,» sõnas Liimets. Enam kui kolm kuud kestnud Venemaa sõja eest Ukrainas on Eestisse jõudnud enam kui 40 000 ukrainlast, mis on üle kolme protsendi Eesti populatsioonist.

Eesti on praeguseks kaitseabi Ukrainale andnud enam kui 230 miljoni euro eest ja humanitaarabi enam kui 16 miljoni euro ulatuses ja valitsus on otsustanud sellesse panustada veel kolme miljoni euroga. Samuti arutati Ukraina toetamist poliitiliselt. Eesti seisukoht on, et Ukraina peab võimalikult kiiresti saama Euroopa Liidu kandidaatriigiks. «Loodame, et Ukraina saab kandidaatriigi staatuse juunis,» sõnas Liimets.