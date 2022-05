Eesti lühiuudised

Russki Miri kirjadega tsisternvaguneid märgati ka Harjumaal

Kui möödunud nädalal märgati Russki Miri kirjadega vaguneid Võrumaal, siis Postimehe fotograafi kaamerasilm tabas eile samasuguste kirjadega tsisternvagunid ka Harjumaal Iru külas. Vagunitel on koos logodega trükitähtedes kirjas «Russki Mir». Kuigi näiteks Venemaa presidendi Vladimir Putini asutatud Russki Miri fondi peetakse Kremli tööriistaks, selgitas üks Eesti naftasaadustega tegelev ettevõte varem, et 1991. aastal asutati Moskvas eraettevõte Russki Mir, mille põhitegevus seisnes tsisternvagunite rendileandmises. Ettevõtja teatel on vagunid Eestis liikunud aastakümneid. PM / Lõuna-Eesti PM