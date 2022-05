Peaminister suurõppusel Siil: Eesti on hästi kaitstud

«Siil on väga paljude ühine pingutus, mis näitab meie inimeste tugevat kaitsetahet. Olen tänulik kõigile Eesti võitlejatele ja meie liitlastele, kes on tulnud kokku, et harjutada üheskoos tegutsemist. Iga okas on hindamatu väärtusega. Näen, et Eesti on tänu meie professionaalsele kaitseväele ja kaitseliidu pühendumusele hästi kaitstud,» ütles Kallas.