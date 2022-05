Eesti keele eksamiga jännis koolijuht Garanža lahkub ametist

Väljaandele Stolitsa antud pikas usutluses rõhutas Garanža, et direktori kohusetäitja ametist loobumine on tema enda otsus. «Tähtis ei ole see, kuidas sa alustasid, vaid tähtis on minna hetkel, kui sa oled saavutanud positiivseid tulemusi. Ja minna ise,» lausus ta.

Ta tunnistas, et teda on peetud umbkeelseks koolijuhiks, sest ta ei ole suutnud ära teha C1 taseme eesti keele eksamit. «Eksamite tegemine oli minu jaoks väga raske ja valulik. Ma ei leia, et ma oleksin mingisugune kohalik «staar», aga kui sa tuled eksamile ja sulle vaadatakse otsa, nagu mingile imeasjale: näe, jälle tuli see direktor eksamile,» lausus Garanža ja lisas, et see oli väga ebameeldiv tunne.

«Aga asi ei ole selles. Ma olen tehnilise mõtlemisega. Projekteerida kooli, ehitada see valmis, tuua kohale viimase peal tehnoloogiat, pedagooge – see on minu rida. Aga humanitaaralad, eriti keeled – see ei ole kahjuks minu teema,» nentis ta.

Ta rõhutas, et ei väida kunagi, et keeleoskus ei ole vajalik – loomulikult on see vajalik. «Mitte osata keelt C1 tasandil tegi mu töö keeruliseks. Kuid see ei seganud kooli ülesehitamist, selle toimima panekut, inimestega suhtlemist, ka poliitikutega,» kirjeldas Garanža. Ta lisas, et sai suheldud kõigiga, kes seda soovisid, ent mitte nendega, kel oli vajadus nokkida.

Postimees kirjutas 2. veebruaril, et Tallinna Linnamäe vene lütseumi direktor Sergei Garanža on aastakümneid koolijuhtidele kehtestatud keelenõudele vilistanud. Keeleamet on teda trahvinud pea igal aastal, keskerakondlik linnavõim aga on määranud talle samal ajal kopsakaid preemiaid.