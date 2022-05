Neitsitorni kohvikusse pääseb nüüd ilma muuseumipiletita

Kohvikusse tõi uue hingamise ettevõte Tornikohvik OÜ, kes lisaks laua katmisele hakkab korraldama elamuslikke programme, mis kasutavad ära Neitsitorni atmosfääri erilisi võimalusi. Suviti hakkavad terrassil toimuma kontserdid ning reedeti mängib terrassil ka DJ. Kohviku menüü on ühtaegu moodne, kerge ja veganisõbralik, aga pakub ka näiteks ehtsat inglise hommikusööki. Kohvik on suvehooajal avatud koos muuseumiga iga päev kella 10-18, väliterrass kella 10-22.

Kiek in de Köki kindlustustemuuseumi juhataja Anneli Jalava sõnul on kohviku taasavamine oluline eelkõige muuseumikülastaja seisukohast. «Saame nüüd pakkuda mitmekesist muuseumikogemust ja ka täiuslikku kohvikunäitust, kus ajalooks saanud sisustusele on liidetud võimalus nautida vaateid ja muuseumi kõikide meeltega. Nüüd on ka Tallinna kõige pikem müürikäik Kiek in de Köki ja Lühikese jala väravatorni vahel jälle kohvikuna kasutuses,» rääkis Jalava.