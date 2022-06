KES ME OLEME? KUST ME TULEME? ⟩ Kristiina Tambets: baltimaalased on ka geenide järgi piirirahvad

Tambets jutustas, et hominiidid lahknesid meie tänastest kõige lähematest sugulastest inimahvidest 6-7 miljoni aasta eest. Siis saab juba hakata rääkima inimese liigile iseloomulikest tunnustest. Samas on inimese genoomide puhul suudetud vaadata vaid mõnekümne tuhande aasta tagusesse aega. Infot on saadud nii inimese eellase kui ka meie sõsarliikide – neadertaallaste ja denisovi inimeste – kohta. Lisaks tehakse kaasaegsete ja kunagiste genoomide põhjal ajaloolisi rekonstruktsioone, mille abil saab vaadata päris sügavale.

Näiteks inimkonna hällile valguse heitmiseks vaadatakse nii fossiilseid kui ka geneetilisi tõendeid. Tambets selgitas, et veel mõne aasta eest peeti kaasaegse inimese liigi vanuseks umbes 200 000 aastat. Kui aga kaasaegsete genoomide kõrvale võeti kunagi elanud inimeste genoomid, siis sai selgeks, et tänapäevase mitmekesisuse mahutamiseks jääb sellest ajaks natuke väheks. Seetõttu arvatakse praegu, et inimese liik on vähemalt 300 000 aasta vanune.

Tambets märkis, et evolutsioonilises ajaloos on täna üsnagi erakordne olukord, kus inimese liini esindajatest oleme maa peal üksinda. Varasematest faasidest on olnud mitmeid hominiidide esindajaid, mis on nüüdseks välja surnud.