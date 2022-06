Ratas: olen nõus presidendiga, et Eesti vajab toimivat valitsust

President Alar Karis ütles neljapäeval Eesti hetke poliitilist olukorda iseloomustades, et Eesti on sisenenud koalitsioonita valitsuse ajastusse. Õhtul «Esimeses stuudios» arvas Jüri Ratas, et riigile on vaja uut valitsust. «Tuleb teha uus koalitsioon. Eesti vajab ju toimivat valitsust. See on selge,» sõnas Ratas.