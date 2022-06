Eesti lühiuudised

Eha Võrgu kohtuprotsess kuulutati osaliselt kinniseks

Harju maakohtus jätkus eile endise Tallinna abilinnapea Eha Võrgu (Keskerakond, pildil) üle peetav kohtuprotsess, kus ­kuulati üle tunnistajaid. Kohtunik ­kuulutas kaitsja taotlusel istungi ­osaliselt ­kinniseks. Mai lõpus aset ­leidnud istungil taotles Võrgu kaitsja Oliver Nääs kohtuliku uurimise osaliselt kinniseks kuulutamist, mis puudutab Võrgu terviseandmeid, ning eilsel istungil kohus rahuldaski selle taotluse. Samuti kuulutati kinniseks osa tunnistajate ülekuulamine kohtus, sest ka need sisaldavad endas terviseandmeid. Riigiprokuratuur süüdistab Eha Võrku tunnistajana kriminaalmenetluses teadvalt valeütluse andmises. Süüdistuse järgi andis Võrk mullu 5. mail keskkriminaalpolitseis tunnistajana valeütlusi kriminaalasjas, mis puudutas Keskerakonnale tehtud 50 000 euro suurust annetust. Võrk ise ennast süüdi ei tunnista ning on kinnitanud, et ei ole teadlikult keskkriminaalpolitseile valeütlusi andnud. PM