Isamaa eilne otsus oli tegelikult üsna ootamatu, eeldati ju, et nad otsustavad ühe või teise kasuks, aga Isamaal on varemgi olnud kombeks üllatada. Nende vaatepunktist on täiesti loogiline, et soovitakse kohtuda mõlema koalitsioonivariandiga. Ma saan aru, et Isamaa eelistus on mitte teha kahepoolseid kohtumisi, vaid istuda laua taha kolmekesi, vastavalt Reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide ning Keskerakonna ja EKRE esindajatega, et mõista, kuhu võiks ühed või teised läbirääkimised viia.