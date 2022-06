Noarootsi rannas vedelev masuut sulab päikese käes

Lääne-Nigula valla Noarootsi osavallavanem Aivo Hirmo sõnas, et vald sai reostusest teada tähelepanelikelt kodanikelt, kes sellest teavitasid. «Keegi jalutas mööda randa ja leidis neid täpikesi,» ütles ta. Leitud oli üksikuid tükikesi Roosta ja Dirhami vahelisel rannalõigul.

«Midagi seal on, aga tundub, et mitte eriti traagilist,» lausus Hirmo. Siiski lähevad vallavalitsuse inimesed täna rannalõiku läbi jalutama, et tükid leida ja üles korjata.