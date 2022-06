Zelenskõi: Ukraina ei saa endale lubada varimajanduse allesjäämist

«Tahan rõhutada üht põhjapanevat detaili. Peaksime juba harjuma sellega, et ühiskonnas saab olla ainult kaks osa ehk need, kes kaitsevad meie iseseisvust ja need, kes teevad tööd, et see kaitse oleks tagatud. Ja see küsimus ei ole ühes või teises majandusdoktriinis, see ei ole ühe või teise poliitilise seisukoha küsimus. Me lihtsalt ei saa endale lubada, et riigis on majanduselu varjatud osa,» rääkis president.