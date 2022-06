NÄDALA REPORTAAŽ ⟩ Elegantne purilend nõrganärvilistele ei sobi

Kolmapäeva hommikul asun teele Kuusiku lennuvälja poole, et rääkida pilootidega Eesti purilendamise olukorrast ning teha ka ise üks sõit. Mind tervitab Eesti Lennuspordi Föderatsiooni juhatuse liige Urmas Uska. Koos läheme lennuki juurde. See on kahekohaline ning on suletud mõneti kriimulise klaasist kupliga. Armatuuril on kellad, mis näitavad kõrgust maapinnast ning sõidukiirust. Kaks pedaali ning kang piloodi jalgevahel. Kõik.