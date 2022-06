ANALÜÜS ⟩ Koalitsioonikõnelused algasid positiivse tooniga

Eile algasid koalitsioonikõnelused Reformierakonna, Isamaa ja Sotsiaaldemokraatliku Erakonna vahel. Kuigi mitmed isamaalased kinnitasid nädalavahetusel, et see on alles algus ega tähenda uue valitsuse sündi – seda narratiivi hoidis ka meedia –, on Reformierakonna-Isamaa-SDE koalitsiooni sünd pigem tõenäoline.