USA lubas Põhja-Korea tuumakatsetusele kiiresti reageerida

«Me oleme väga tihedas kontaktis oma lähedaste liitlaste ja partneritega alates Korea Vabariigi, Jaapani ja teistega, et saaksime kiiresti reageerida, kui põhjakorealased sellise katsega jätkavad,» ütles Blinken ajakirjanikele.

Blinken kinnitas oma Lõuna-Korea kolleegi Park Jiniga kohtudes, et Põhja-Korea survestamist jätkatakse, kuni sealsed võimud valivad vastutustundliku tee.

Lõuna-Korea ja USA ametnikud teatasid hiljuti, et Põhja-Korea on peaaegu lõpetanud ettevalmistused oma esimeseks tuumakatsetuseks viimase viie aasta jooksul. Põhja-Korea on korraldanud ka mandritevaheliste ballistiliste rakettide katsetusi. USA mandriosa jääb nende lennuulatusse.