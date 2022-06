Kallim kütus sunnib autokoole sõidutundide hinda tõstma

Tartus asuva Kiivi Autokooli juhataja Madis Üti hinnangul mõjutab kütusehinna tõus neid ulatuslikult, sest kütus on üks kooli suurematest kuludest. «Ega hinna tõstmine ei ole sellepärast, et keegi tahab rikkaks saada,» nentis Ütt ja lisas, et otsustab hindade tõstmise üle kulupõhiselt.

See aasta tõsteti Kiivi Autokoolis esimest korda hindu jaanuaris ja järgmine tõus on kavas juba 1. juulist. Hetkel on B-kategooria juhiloa kursuse hind koolis 800 eurot. Üti sõnul on keeruline maksta hindu tõstmata autokooli õpetajatele head tasu: «Meie töötajad tahavad saada Eesti keskmist palka ja sellepärast oleme ka varem sõidutundidele hinda lisanud.»