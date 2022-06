VIDEO JA GALERII ⟩ Kolmas päev läbirääkimisi: kas metsandusteemal jõuti kokkuleppele?

Kaja Kallas ütles, et üksmeelel ollakse selles, et tuleb avardada taastuvenergia võimalusi. «Metsanduse arengukava tuleb vastu kindlasti võtta. Inimestel peab olema arusaam, mis on pikk perspektiiv. Seda ei öelda poliitiliselt, vaid ikka ekspertide tasemel,» ütles Kallas ja lisas, et räägiti ka toimetulekumuredest.

Isamaa esindaja Urmas Reinsalu rõhutas: «Peretoetuse reformi tuleks jõustada järgmisest aastast sellisena, nagu ta riigikogus on.» Tema sõnul lepiti ka kokku, et moodustatakse töörühm, mis hakkab energeetikateemadega tegelema.

«Rääkisime ka sellest, kuidas inimestele jääks rohkem raha kätte,» avas SDE juht Lauri Läänemets tänaste kõneluste tagamaid. «SDE ideaalis tuleks vaadata alampalgatõusu, mis kindlasti tuleb ka. On oluline ka vaadata, et need inimesed, kes on keskmise palgaga, et ka neile raha jääks kätte,» lausus ta.

«Sotsiaaltoetuste poolelt rääkisime, et kuidas eakad inimesed saavad hakkama – kas on võimalik hinnaleevendust neile teha. Puudutasime ka puudega inimeste teemat. Kui hinnad lähevad kallimaks, siis on Eestis väga palju inimesi, kes peavad ära elama vaid toetustega,» lausus Läänemets.

Kas Isamaal on kompromissiruumi? «Erakond on esitanud oma seisukoha, mida ma ka väljendasin. See juriidiline pool – kas ta on üks seadus või teine –, see on praktiline. Peretoetuse reformi oleks mõistlik jõustada,» vastas Reinsalu.

Kallase sõnul on pakutud kompromissi. «Sellega me peame veel vaeva nägema,» lausus ta. «Võin teile kinnitada, et me oleme kompromissinägemuse esitanud – see, mis on Isamaale oluline teema. Kuid siin on võetud mõtlemisaega,» ütles Kallas.