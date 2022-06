Zelenskõi tänas Bidenit USA uue relvapaketi eest

«Olen selle toetuse eest väga tänulik, see on eriti oluline meie kaitse jaoks Donbassi idaosas,» sõnas president.

«Ma võitlen iga päev selle eest, et Ukraina saaks vajalikke relvi ja varustust. Kuid julgust, tarkust ja taktikalisi oskusi ei saa importida. Õnneks meie kangelastel on need olemas,» jätkas president.