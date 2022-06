Ossinovski likvideerib muudatusettepanekuga Tallinna ombudsmani ametikoha

«See on minu ettepanek. Ma ei tee seda loomulikult üksi, ma olen arutanud seda volikogu fraktsioonide esindajatega, aga ettepaneku esitan mina,» lausus Ossinovski volikogu istungil.

«Esimene muudatusettepanek, mille ma tegin, on Tallinna põhimääruse peatüki kuus segunda pealkirjaga Linna ombudsman kehtetuks tunnistamine. Erinevates aruteludes erinevate poliitiliste jõududega ma jõudsin selle ettepanekuni ja enne muudatusettepanekute tähtaega sellel koosolekul me seda käsitlesime ja leiti, et vastav institutsioon ei ole ennast õigustanud, maksab maksumaksjale üle 100 000 euro aastas. Me oleme linna ombudsmani tegevuse ülevaadet siin värskelt kuulanud ja ma arvan, et see roll, mis tal siiani on olnud, ei ole vajalik. See ei puuduta konkreetset isikut, see on tõepoolest küsimus institusiooni vajalikkusest või mittevajalikkusest,» selgitas Ossinovski volikogule.

Ilmselt on Ossinovskil ombudsmani ameti kaotamiseks ka Keskerakonna heakskiit, sest kui Postimees sel nädalal linnapea Mihjhail Kõlvartilt ombudsmani maetioha likvideerimise kohta küsis, siis linnapea vaid muigas ning ütles, et Eesti on demokraatlik riik ja volikogu otsustab.

Ülejäänud muudatused puudutasid aurpärimisi ning volikogu infotunni sisseseadmist sarnaselt riigikogu infotunniga ning linnavolinike hüvitisi.

«See põhimääruse muudatus on üks Brežnevi pakike. Ühelt poolt tutvustas härra ettekandja seda kui demokraatia initsiatiivi ja seal tõepoolest on neid elemente. Aga teiselt poolt on kuskilt salapäraselt ja on jäänud arusaamatuks, et kelle algatusel, sisse tulnud niisugune hüvitiste kaskaad. Me tegime üleskutse need kaks asja üksteisest eraldada. Üks asi on põhimääruse muudatused ja teine on hüvitised, aga see ei resoneerunud ja seda konteksti arvestades me ei näe põhjust anda sellele dokumendile lõpphääletusel Isamaa fraktsiooni hääli,» ütles volikogu Isamaa fraktsiooni esimees Urmas Reinsalu.

Eelnõu lõpphääletus lükkus siiski edasi, sest istungit juhtinud volikogu aseesimees Kalle Klandorf(KE) kuulutas välja vaheaja, mis kestab poolteist tundi ja mille ajal on linnavolinikud oodatud volikogu sisehoovis toimuvale õhtusöögile.