Zelenskõi: Ukraina armee peab vastu hoolimata ägedatest lahingutest

«Aga Sjeverodonetsk, Lõssõtšansk, Avdijivka, Krasnogorovka ja teised kuumad kohad peavad vastu. Meil lihtsalt on sellised inimesed. Meie armee peab vastu. Ja ma olen tänulik kõigile, kelle tugevus täna on meie homne võit,» rõhutas president.

Unian tõi uudises lisaks välja, et alates Venemaa täiemahulise sissetungi algusest Ukrainasse on presidenti üritatud viis korda mõrvata. Kõik tapmiskatsed pandi Zelenskõi enda sõnul toime veebruari lõpus ja märtsi alguses. Rünnakute üksikasju pole avaldatud, kuid räägitud on muu hulgas näiteks tšetšeeni võitlejate salgast, kelle ülesandeks oli Zelenskõi tapmine, kuid kes «täielikult hävitati».