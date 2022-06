Mustamäe linnaosa vanema Lauri Laatsi sõnul andis linna sisekontroll ülevaate Sütiste metsa kavandatud terviseradade juriidilise osa kohta. «See on väga pikk protsess, teemaplaneeringu koostamist alustati 2006. aastal ja see kestis 2015. aastani. Vähemalt juriidilise osa kohta sisekontroll möödapanekuid ei avastanud. Inimeste kaasamisega, eriti just lõppfaasis, on teine lugu,» ütles Laats.