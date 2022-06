SUVI ⟩ Jaanipäev tuleb suvesooja, päikese ja sääsehordidega

Raplamaal elav ilmatark märkis samas, et endiselt püsib mitmel pool Eestis hoovihmade võimalus. «Siin oma kandis pakun, et tuleb sooja paarkümmend kraadi või natuke üle selle, aga 30 kraadi ma küll ei söanda pakkuda. Kui kuskil Euroopas kuumalaine tuleb, siis see sõltub täiesti tuulest. Aga praegu on tuultega see asi, et need keerutavad nii hullusti, et hoiavad ilma normaalsena,» kõneles Saidla.