Kaitseministeerium Eesti-vastase rünnaku harjutusest: see pole ebatavaline, kuid suhtume olukorda tõsiselt

«Julgeolekuolukord Euroopas on seoses Venemaa sõjaga Ukraina vastu jätkuvalt väga tõsine, kuid vahetu sõjaline oht Eesti vastu praegu puudub. NATO Madridi tippkohtumise eel on sagenenud märgid Venemaa Föderatsiooni eskaleerivast retoorikast ja tegevusest Balti riikide suunas. Venemaa on sarnast retoorikat NATO suunas kasutanud juba aastaid,» ütles kaitseministeeriumi strateegilise kommunikatsiooni osakonna juhataja Thomas Mell.