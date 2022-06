KVALITEETMINUTID ⟩ Elagu vananev ühiskond, meie helge tulevik

Tambaum märkis, et kõige suuremas hirmus vananemise ees on keskealised, mitte noored, kes vananemisest üldse ei mõtle. Kui seenior räägib probleemidest tervise või üksindusega, siis seda võimendatakse kõigi vanade kaebamiseks. Aga teadusuuringud näitavad, et tegelikult on olukord risti vastupidi: vanad inimesed väljendavad rohkem positiivseid emotsioone ning on oma eluga rohkem rahul kui keskealised.

Haigus võib olukorra rikkuda, aga samamoodi rikub see eluga rahulolu noorematel inimestel. Hirm vananemise ees on hirm teadmatuse ees. Samuti tuletab väga kõrge vanus meelde inimese surelikkust, mistõttu instinktiivselt tahame sellest eemale hoida. «Vananemine ise ei ole midagi negatiivset, kui selle sees olla. Mis on negatiivne, on keskkond, kus vananev inimene elab. See paneb meid ebamugavalt tundma,» võttis Tambaum kokku.

Aimar Altosaar. Foto: Elmo Riig / Sakala

Altosaar tõi esile viimase rahvaloenduse andmed, mille järgi on Eestis üle 65-aastaseid rohkem kui 300 000. Tema hinnangul on see positiivne, sest järelikult on tegu ühiskonnaga, kus on võimalik kaua elada ja kaua elust rõõmu tunda. «Kas me võime ka niimoodi öelda, et elagu vananev ühiskond, meie helge tulevik?»