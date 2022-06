Tartus suri elektritõukerattaga kukkunud 13-aastane noormees

Lõuna prefektuuri operatiivjuht Ottomar Virk selgitas, et eile õhtul olid kolm noormeest vanuses 12-13 ühiselt koos kodus aega veetnud. «Esialgsetel andmetel läks öösel üks poistest elektritõukerattaga paar tänavat eemal elavat sõpra koju saatma, ent tagasiteel oli ta oma äsja saadud elektritõukerattaga kukkunud. Kukkumisest rääkis poiss koju naastes ka seal viibinud sõpradele nentides, et vigastas põlvi ja pead. Kuivõrd nooruk end halvasti tundis, eemaldus ta sõprade juurest maja teisele korrusele,» kirjeldas Virk.

«Hommikul avastasid sõbrad, et teisele korrusele läinud 13-aastane poiss ei kontakteeru. Nad helistasid häirekeskusele ning palusid abi. Meedikud alustasid mittekontaktse nooruki elustamist, kuid kahjuks see tulemust ei andnud,» vahendas operatiivjuht avaldades nooruki lähedastele sügavat kaastunnet kaotuse puhul.

Operatiivjuht nentis, et noormees elektritõukerattaga liikudes kaitsekiivrit ei kasutanud, ent alla 16-aastastele on see liikluses osaledes enese kaitsmiseks aga kohustuslik. «Rangelt soovituslik on kaitsekiiver aga ka kõikidele teistele, sest kiirused, millega tõukerattad liiguvad on suured ja õnnetusse sattudes on risk raskelt või suisa traagiliselt viga saada väga suur,» märkis ta lisaks.