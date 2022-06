Tallinna kommunaalameti juht lahkub sügisel ametist

«Oleme Ain Valdmannile väga tänulikud keskkonna- ja kommunaalvaldkonna juhtimise eest aastakümnete vältel. Aini panust Tallinna arengusse on raske üle hinnata. Ühtlasi loodan, et ta on valmis oma mitmekülgsete kogemuste ja pädevusega linnale ka edaspidi toeks olema,» lausus abilinnapea Vladimir Svet.