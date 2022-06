Eesti plaanib keskmaa õhutõrje soetamist koos Lätiga

Kaitseministeerium on valitsusele tutvustanud erinevaid õhutõrjevõime lahendusi ning konkreetne ettepanek õhutõrje võime loomiseks on valitsusele plaanis esitada juuli lõpus.

«NATO tippkohtumine on andnud selge sõnumi, et aidatakse neid, kes on ka ise valmis ennast kaitsma. Eesti on usaldusväärne liitlane ja kindlasti üks neist riikidest, kes oma osa ära teeb,» sõnas Laanet, kelle sõnul on oluline, et Eesti lisaks liitlaste pakutavale toetusele oleks valmis ka ise õhukaitsesse panustama.