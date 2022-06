Kersna astub kiirtestihanke kriminaalmenetluse tõttu tagasi

Riigiprokurör Laura Aiaots selgitab, et prokuratuurile esitatud kuriteokaebuses tõstatati kuriteokahtlus kolmes episoodis – kahe lepingu sõlmimises ning ühe hankelepingu muutmises. Kriminaalmenetlust alustati ühe hankelepingu puhul, mis on sõlmitud möödunud aasta oktoobris.

«Kriminaalmenetlust alustati kuriteoteates esitatud karistusseadustiku paragrahvide alusel, mis puudutavad riigihangete nõuete rikkumist ning usalduse kuritarvitamist. Tegemist on esialgse info põhjal tehtud otsusega, mis võib menetluse kestel muutuda. Täna kellelegi kahtlustust esitatud ei ole ning see kas ja kellele on alust kahtlustust esitada, selgub menetluse käigus,» lisas prokurör.