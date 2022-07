Tulekahju nõudis Narvas ühe inimelu, päästeti seitse majaelanikku

Tulekahju suits levis kõrval ja ülemistesse korteritesse ning korteritest tuli päästa sinna suitsuvangi jaagud viis täiskasvanut ja kaks last.

Häirekeskus sai teate tulekahjust kell 6. Teataja märkis, et maja neljanda korruse korterist tuleb suitsu ning esialgse info kohaselt võib korteris olla inimene. Viie minutiga sündmuskohale jõudnud Narva päästekomando päästjad nägid, et kortermaja neljanda korruse aknast on leek väljas ning hoone trepikoda suitsu täis.