20MIDAGI ⟩ Inger Kitt: kui idee ei anna rahu, tuleb see ära teha

Piletimüügiplatvormi idee võttis ta uuesti ette alles eelmisel aastal, kui ühe konsultandiga mõtteid põrgatades tunnistas, et on kuus aastat tahtnud seda ära teha. «Ma polnud suutnud sellest ideest lahti lasta ning tema ütles, et väga hea, see ongi see, mis näitab, et sa peadki selle ära tegema. Kuulajatele ka, et kui on üks idee, mis on 6-7 aastat kuklas, ei anna rahu, ei lähe ära, siis ta ei lähe põhjusega ära. Sa pead selle ära tegema!» jutustas Inger.