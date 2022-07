Keskpäevatund: kui Keskerakond oleks valitsuses, poleks mingit võimalust eestikeelsele haridusele üle minna

Hõbemägi vastas sellele, et kui turuolukord on muutunud, on mõistlik, et riik asub tegutsema tururegulaatorina. Ta rõhutas, et ei tohiks unustada, et energeetika on samuti üks osa julgeolekust.

Kui Keskerakond oleks võimuliidus, poleks selline sõnastus võimalik.

Eestikeelsele õppele ülemineku punkti kommenteerides, olid kõik saates osalejad üksmeelel, et see on vajalik. Küsimusi tekitas koalitsioonilepingusse kirjutatud tähtaeg, milleks on aasta 2024, sest hetkel on selge, et meil napib selleks õpetajaid.

Ignar Fjuki arvates oleks üheks lahenduseks vabatahtlike kaasamine, et kõik kes soovivad aidata, tuleksid koolidele appi.