KVALITEETMINUTID ⟩ Vanad inimesed ja poliitika ei kao kuhugi

Tambaum võrdles, et viimaseid USA presidente vaadates on näha, et üks on vanem kui teine – vanus ei tule mingiks takistuseks. Tema hinnangul võib siiski olla võimalik, et kui Eestis on 20 protsenti elanikest vanemad kui 65 eluaastat, siis ka iga viies kõrgema tasandi poliitik on seenior. «Tuntud poliitikutega on ju nii, et me ei näe nende vanust, me teame nende sisu ja ei pööra vanusele tähelepanu. Nii ongi õige,» sõnas Tambaum.