Terviseamet tuvastas mitmes suplusrannas koolerapisiku

Sel suvel on vibrioonide analüüse võetud 14 mereäärsest supluskohast: Pirita, Pelgurand/Stroomi, Kakumäe, Haabneeme, Kassari, Liivalauka, Paralepa, Kuressaare, Mändjala, Pärnu Keskrand, Raeküla, Kabli, Toila ja Võsu. Analüüsitud proovide alusel esineb vibrioone kõigis neis kohtades.

Tegemist on mittetoksiliste koolera vibriooni tüvedega, mille puhul pole karta epideemiat, küll aga võib kahel-kolmel protsendil inimestest tekkida oksendamine, kõhulahtisus, haavanakkus, kõrva- ja nahapõletik või mädanik. Ohustatud on eelkõige väikelapsed, nõrga immuunsusega inimesed ja suplejad, kelle nahal on marrastusi või haavandeid.